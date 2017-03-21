老來得子卻癌逝，幼子無依待援

陸配吳映珊抱著未滿周歲的孩子，面對未來顯得無助。（林和生攝）

與丈夫結婚12年的37歲陸配吳映珊，去年喜迎一子，當全家還沉浸在迎接新生兒的喜悅中，未料今年初男主人卻被診斷出肝癌末期，從病發到離世短短不到2個月，留下妻子與未滿周歲的幼子，生活陷入困頓。

吳映珊抱著孩子神情顯得無助，談起丈夫滿是不捨地說，2人因介紹而結婚，靠著男方在市場從事小本生意，生活勉強可以維持；知道經濟狀況不很寬裕，彼此約定相伴一生、不求子嗣。但去年初卻意外發現懷孕，經討論後決定接受這上天賜給的禮物。

50歲丈夫每天到市場擺攤，就會拿起手機跟友人分享孩子照片，老來得子喜悅全寫在臉上，為了給他更好環境，每天更是凌晨3點起床備貨，回到家中也堅持抱抱孩子，陪他一起成長。

不過好景不長，今年農曆年前，因身體不適急診送醫，被醫院診斷出肝癌末期，從發現到病逝，時間來得又快又急；「真的沒有福氣」，吳映珊看著孩子天真模樣不禁流下淚來，她說，這是丈夫的期待，也是自己在台唯一依靠，承諾會努力將小孩帶大。

但初生兒因早產而影響腦部發展，每隔一段時間就必須到醫院回診，醫院、家庭兩頭燒，根本無法外出賺錢，頓時出現斷炊危機。屏東市民代表陳哲蕙獲悉後協助轉介社福資源，但包括尿布、奶粉後需問題陸續浮現，她希望有更多社會善士能一同出手援助。

(中時)