告白氣球會員卡？毒販自製名片攬客遭警逮

蘇姓藥頭利用自製精美名片，到處在新竹市ktv發送，藉由名片上QRCODE販毒，20日晚間經科技犯罪偵查隊跟監，在車上起獲多包混合性毒品。（郭芝函翻攝）

蘇姓藥頭利用自製精美名片，到處在新竹市ktv發送，藉由名片上QRCODE販毒，20日晚間經科技犯罪偵查隊跟監，在車上起獲多包混合性毒品。（郭芝函翻攝）

新竹市蘇姓藥頭平時發送「告白氣球」會員卡，讓民眾掃描卡片上QRCODE，進行毒品販售，警察局刑大科技犯罪偵查隊經多日追查，20日從新竹縣跟監至新竹市某KTV，共查獲「檸檬紅茶包毒品37包」、「小惡毒品咖啡包1包」等332公克，訊後依違反毒品罪嫌移送。

24歲蘇男自製「告白氣球」浪漫名片，印有專屬熱線電話，讓民眾心花怒放，並鎖定新竹市各大KTV前往發送，警方發現，蘇男就是先前被移送的藥頭後，隨即展開跟監行動，20日晚間果真見他駕車在經國路KTV停下，開始大肆發名片，趕緊上前將他逮捕。

「告白不成，賣藥才真！」警方表示，蘇姓藥頭以精美名片攬客，只要掃描QRCODE加入群組，就展開販毒，當天他見警方，便坦承自己持毒，經警上車清點，查扣「檸檬紅茶包毒品37包」、「小惡魔毒品咖啡包1包」、K他命9包等共計332公克、毒品分裝帶1包、電子磅砰1個以及自製廣告會員卡14張，訊後依違反毒品罪嫌移送。

局長陳耀南表示，危險精美包裝的新興毒品，正快速竄起，青少年卻易降低戒心，誤觸毒品，由於新興混合式毒品成分，大多為二級毒品安非他命、三級毒品K他命，混摻安眠、麻醉、興奮等藥物或類似物，導致毒品成分無法定性，施用時具高危險性，陸續傳出猝死事件，呼籲年輕朋友勿因好奇心輕易嘗試，害人害己。

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(中時)