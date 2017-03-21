侯友宜：警起疑而不盤查 像在動物園被欣賞

基層員警出身的侯友宜表示，針對可疑人事盤查，本來就是警察重要的勤務工作。（中時資料照／郭吉銓攝）

客委會主委李永得和友人日前在台北轉運站買飲料時，因被北市警保安大隊員警認為可疑上前盤查，他痛批台灣何時成了警察國家，引發正反不一的討論。前警政署長、現任新北市副市長侯友宜今（21）日表示，自己並非力挺警察，但警方若在合理懷疑的情形下還不盤查，就像動物園裡被欣賞的動物一樣，治安必定會崩壞。

侯友宜受訪時說，警察於合理懷疑、客觀判斷的情形下，在被主管機關核定為治安重點的區域盤查，並未超出職權行使範圍；《自由時報》指出，侯還舉查酒駕為例，或許查了30個民眾才找到嫌疑人，但盤查本來就是嚇阻犯罪的重要勤務。

另外，盤查事件後，李永得今首度出面，他強調警方雖有維護治安的權利，但執行勤務時必須要有sop才行；而由於警方表示之所以會盤查李永得和友人，是因為他們不斷斜眼瞄警方，且前者穿拖鞋、後者手提紙袋，所以感到可疑，對此，李笑說，以後不再穿拖鞋上街、要正眼看警察。

(中時電子報)