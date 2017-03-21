侯友宜：警起疑而不盤查 像在動物園被欣賞
客委會主委李永得和友人日前在台北轉運站買飲料時，因被北市警保安大隊員警認為可疑上前盤查，他痛批台灣何時成了警察國家，引發正反不一的討論。前警政署長、現任新北市副市長侯友宜今（21）日表示，自己並非力挺警察，但警方若在合理懷疑的情形下還不盤查，就像動物園裡被欣賞的動物一樣，治安必定會崩壞。
侯友宜受訪時說，警察於合理懷疑、客觀判斷的情形下，在被主管機關核定為治安重點的區域盤查，並未超出職權行使範圍；《自由時報》指出，侯還舉查酒駕為例，或許查了30個民眾才找到嫌疑人，但盤查本來就是嚇阻犯罪的重要勤務。
另外，盤查事件後，李永得今首度出面，他強調警方雖有維護治安的權利，但執行勤務時必須要有sop才行；而由於警方表示之所以會盤查李永得和友人，是因為他們不斷斜眼瞄警方，且前者穿拖鞋、後者手提紙袋，所以感到可疑，對此，李笑說，以後不再穿拖鞋上街、要正眼看警察。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。