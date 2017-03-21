培育全球創新人才 逢甲獲國際肯定
多年來致力於培育能參與國際與產業創新的轉型人才，逢甲大學努力有成！不但成為全台第一所獲首肯加入CDIO國際合作組織的台灣大學，更獲Apple授權、成立區域教育培訓中心，並獲英國泰晤士高等教育專刊評選為亞洲大學排行榜中台灣私校綜合大學第一名。
逢甲大學校長李秉乾表示，學校能備受國際肯定，要感謝全體逢甲人的努力。在THE亞洲地區大學排行中，逢甲除總排名獲佳績，更於「地質、環境、地球與海洋科學」、「數學與統計」、「土木工程」、「經濟學與計量經濟學」、「建築」、「電腦科學」、「商業與管理」、「歷史、哲學與理論」、「藝術、表演藝術與設計」、「機械與航空工程」、「會計與金融」、「通訊與媒體研究」、「電子與電機」等13個學門都未列台灣私校綜合大學第一，顯示學校在各領域的教學與研究潛力雄厚。
此外，逢甲大學近年推動創新教學，以「構思」、「設計」、「實施」及「操作」為主軸的課程設計，李秉乾強調，藉此幫助學生建構完整的學習歷程，獲國際肯定、得以加入CDIO國際合作組織，將進一步與史丹佛大學、新加坡理工學院等國際頂尖名校交流，提升教育品質。
逢甲大學成立Apple RTC區域教育培訓中心（Apple Regional Training Center），是全台唯一獲認證並授權可辦理Apple課程及「App移動應用創新賽」的大學，未來將負責台灣所有Apple App程式開發師資的培訓。
李秉乾說，為學生規畫有國際競爭力的課程是逢甲大學的責任，為台灣培育程式設計師資、為中小學及社會大眾提供優質學習機會，同樣是逢甲大學的社會責任。「2017 App移動應用創新賽」相關訊息可至https://rtc.fcu.edu.tw/查詢。
(中時)
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