新北投車站歸鄉　月底推出系列開幕活動

新北投車站歸鄉，將於4月1日正式開幕營運，推出踩街遊行、音樂會和市集活動，邀民眾感受百年驛站的風華。（北市文化局提供）

新北投車站歸鄉，將於4月1日正式開幕營運，推出踩街遊行、音樂會和市集活動，邀民眾感受百年驛站的風華。（北市文化局提供）

有百年歷史的「新北投車站」，從彰化迎回台北後，歷經選址風波，近日終於重組完畢，將在4月1日正式對外亮相。為迎接車站返鄉，3月31日起連5天推出開幕歡慶活動，舉辦踩街遊行、音樂會和市集活動，邀請民眾感受百年驛站的風華。

新北投車站為日治時期所建，1916年4月1日正式啟用，是台北僅存的百年車站，站體採木造結構，屋頂簷架下的雕花托座及站體擴建產生的3+1組合老虎窗，為車站的一大特色，然而1988年因為北淡線停駛，車站走入歷史，之後被拆遷到彰化台灣民俗村供遊客參觀。

歷經多年努力，新北投車站終於返鄉，落址七星公園內。北市文化局表示，3月31日式車站百歲的最後一天，為此地方自發性舉辦「守護老車站爵士音樂會」，凝聚社區力量。

4月1日下午正式開幕對外營運，將邀請北投各學校、社區居民參與，沿著七星公園舉行踩街遊行，並連4天推出文創市集，激發新北投藝術能量。

此外，七星公園內也將接續舉辦4場音樂會，1日由在地音樂人陳明章帶來月琴演出；2日則有捷客青春草地音樂會，讓年輕團體一起勁歌熱舞；3日推出那卡西群星會，邀請謝雷、董事長樂團等，用老歌喚起回憶；4日則由表演劇團帶領親子一起歡度兒童節。

新北投車站內部展場部分，則會透過聲音、影像及文物，呈現車站時光序列，另有特展、攝影工作坊和講堂活動，詳請可上官方網站查詢。

(中時)