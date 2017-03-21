恙蟲症提早升溫 病例創5年來同期新高

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疾管署提醒今年恙蟲症病例提早升溫。（陳志祥攝）

由於暖冬氣候影響，今年恙蟲症病例提早升溫，目前國內累計66例恙蟲病確定病例，創下近5年同期最高，個案感染地區以花蓮縣、台東縣為多，尤其屏東縣與花蓮縣均出現群聚疫情。

疾管署副署長羅一鈞呼籲，民眾至山區活動或掃墓，應穿著長袖衣褲及塗抹驅蟲劑，避免恙蟲叮咬；若有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師暴露史，以利早期診斷與治療。

疾管署統計，今年截至3月19日止，共計66例恙蟲病確定病例，個案感染地以花蓮縣（27例）為多，其次為臺東縣（10例）、屏東縣（6例），而去年國內同期只有38例、今年已經暴增7成。

近期新增2起群聚案件都是旅行團，他們曾於1月中、下旬分別到屏東縣、花蓮縣山區活動，2起群聚案件確診6例與5例病例。

恙蟲病的潛伏期通常為9至12天，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙?叮咬處通常會出現無痛性焦痂，如未經妥適治療，死亡率可高達60％，經治療死亡率小於5％。

(中時)