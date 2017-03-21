恙蟲症提早升溫 病例創5年來同期新高
由於暖冬氣候影響，今年恙蟲症病例提早升溫，目前國內累計66例恙蟲病確定病例，創下近5年同期最高，個案感染地區以花蓮縣、台東縣為多，尤其屏東縣與花蓮縣均出現群聚疫情。
疾管署副署長羅一鈞呼籲，民眾至山區活動或掃墓，應穿著長袖衣褲及塗抹驅蟲劑，避免恙蟲叮咬；若有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師暴露史，以利早期診斷與治療。
疾管署統計，今年截至3月19日止，共計66例恙蟲病確定病例，個案感染地以花蓮縣（27例）為多，其次為臺東縣（10例）、屏東縣（6例），而去年國內同期只有38例、今年已經暴增7成。
近期新增2起群聚案件都是旅行團，他們曾於1月中、下旬分別到屏東縣、花蓮縣山區活動，2起群聚案件確診6例與5例病例。
恙蟲病的潛伏期通常為9至12天，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙?叮咬處通常會出現無痛性焦痂，如未經妥適治療，死亡率可高達60％，經治療死亡率小於5％。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。