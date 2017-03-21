MLB》「1睪投手」洛磯貝提斯 癌細胞擴散停機
去年球季末切除一顆睪丸，洛磯27歲投手貝提斯(Chad Bettis)才剛開心宣布抗癌成功，準備迎接第四個完整球季，未料癌細胞卻仍不打算放過他！美媒21日報導，如今他重返球場僅投了1場春訓熱身賽，就因癌細胞無預警擴散，又得步入漫長且難熬的化療行程。
《USAToday》報導，上季繳出14勝8敗、自責分率4.79的貝提斯，季後因罹患睪丸癌切除1顆睪丸，原以為遠離了癌症，無奈現在癌細胞又無預警擴散，不過他沒有被擊倒，並堅信自己能在這場與病魔的大戰中勝出，期望能在今年夏天回到投手丘，同時也不忘感謝大聯盟球員工會、洛磯球團及球迷們的支持。
「他很優雅且勇敢的面對這件事，」洛磯總教練布列克(Bud Black)對於貝提斯得知消息後，仍持續展現的樂觀態度相當讚賞，「從中你會明白為什麼許多球員會被他吸引，且把他視為這支球隊的領袖。看看他所做的一切，他是我們的中流砥柱！」
(中時電子報)
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