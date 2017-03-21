台中市追加減預算臨時會一讀流會；民進黨團痛斥惡意杯葛

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市議會民進黨團不滿國民黨團因額數問題慘遭流會，於議事堂高舉「我要開會、拒絕空轉」相杯葛！（陳世宗攝）

針對台中市議會臨時會開議首日，國民黨團提出「額數問題」，因與會人數不足慘遭流會，未完成議程；民進黨團總召何文海痛斥國民黨惡意杯葛，苦了市民，要求回歸理性審查。

台中市議會第2屆第7次臨時會，21日登場，開議首日，由於國民黨籍議員提出額數問題，經清點人數不足，無法表決，市府預算提案遭大會擱置，21日未完成議程，22日將變更議程繼續審議。

民進黨團全體議員會後全部集結議事堂表達不滿，高舉「我要開會、拒絕空轉」、「市政建設不能等」、「惡意杯葛、苦了市民」、「到底還要亂多久」的海報，痛斥國民黨的杯葛不理性，讓議事陷入空轉，令人唾棄。

何文海表示，市議會臨時會將審議市府106年度地方總預算第1次追加減預算案35.5億元。追加預算項目包括汙水下水道管網建設及道路刨封、充實愛心食物銀行、焚化廠底渣委託再利用處理計畫、焚化廠委託操作管理服務計畫、非法棄置廢棄物緊急移除計畫、東勢豐原快速道路工程、鐵路高架化車站停車場進出口打通用地費、大雅上楓國小活動中心興建工程等等建設。

何文海指出，例如焚化廠底渣委託再利用處理計畫、焚化廠委託操作管理服務計畫部分，后里、南屯、烏日焚化爐都是委外代操作，長達20幾年，操作費用編列12個月，遭國民黨議員主張統刪7成，結果8個月就沒有經費了。

何文海認為，議員如果認為市府預算編列不合理，可以逐項提出討論，但平頭式刪預算，打7折打8折，造成環保局無法執行相關業務，議員對預算不負責任。他說，預算是編列整年，不辦理追加，根本無法做，呼籲國民黨應以民眾福祉為依歸，理性審查預算。

(中時)