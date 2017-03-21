沿海與東北對口合作 陸官員：非扶貧
針對中國大陸官方規劃沿海與東北3省4市對口合作，中國大陸國家發改委官員今天說，這項「對口合作」方案是一種新型的「跨地區合作模式」，與對口支援、幫扶和扶貧不同。
中新網報導，中國大陸國家發展和改革委員會今天舉行記者會，國家發改委東北等老工業基地振興司官員在會中作上述表示。
這名官員說，這項方案注重發揮對口合作省市的比較優勢，「揚長避短、揚長克短、揚長補短」，實現「南北聯動、協同發展」，並透過市場化運作，促進生產要素和產業有序、科學轉移，為東北吸引更多項目及投資。
官員說，這項方案的目標是力爭「十三五」（2016至2020年）期間，讓對口合作取得實質性成果，包括建立工作機制、構建起多層次的合作體系、形成幹部交流和人才培訓機制、共建若干合作平台、實施一批標誌性合作項目等。
為振興東北經濟，中國大陸國務院辦公廳日前下發「東北地區與東部地區部分省市對口合作工作方案」，規劃江蘇、浙江、廣東3省分別與東北的遼寧、吉林、黑龍江3省對口合作；並規劃北京、上海、天津、深圳4市分別與瀋陽、大連、長春、哈爾濱4市對口合作。1060321
(中央社)
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