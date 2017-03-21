謝姓台商泰國失聯 傳已前往寮國

仍處失聯狀況的謝姓台商今年1月入境泰國，經查已在2月21日出境前往寮國，寮國台商總會正派員協尋，初步研判他疑似與中國大陸商人有糾紛，才會狀況不明，待釐清後再回報。

經中華民國駐泰國代表處清查，這名56歲的謝姓台商是在1月31日搭乘長榮班機入境曼谷蘇凡納布國際機場，再向泰國移民警察局查詢後，獲知他是在2月21日離開泰國前往寮國。

寮國台商總會在接受中央社記者電話採訪時表示，已獲得謝姓台商失聯的訊息，不過在向寮國公安單位查詢後，尚未有進一步消息。

一般而言，寮國公安若有牽扯台商案件，多半會知會台商總會，但目前無此情況，研判謝姓台商可能與大陸商人有糾紛，才會狀況不明，已動員全力協尋。1060321

(中央社)