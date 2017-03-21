大手牽小手 師大生助視障學童圓三鐵夢
台師大推動幸福校園合作計畫，師大學生也和國小合作，帶領視障學童調整肌耐力、飲食等，克服視力障礙，完成游泳、騎腳踏車及跑步等，一圓三鐵夢。
台灣師範大學師生串連13所大學與13所國小，合作「幸福校園計畫」，並將這些成果製作成科普節目，有別於一般科普影片，不採傳統由上而下教條式的教學形式，而是由大學生擔任大手，帶領小學生一同探究問題背後的科學意義、找出解決方法，完成大手牽小手的傳承任務。
在大人世界十分風行的鐵人三項，在孩童間也颳起一陣旋風，但有一群特別的孩子雖無法像正常人般用眼睛看世界，卻不斷挑戰自我、努力練習，為的只是要完成屬於他們自己的比賽，第一集「盲鐵人打造計畫」，就是分享大學生如何幫助視障學童參加三鐵圓夢的故事。
台師大體育系碩士生楊毅仁表示，過去沒有接觸過視障學生，這次因為「大手牽小手」計畫，讓他們有機會教視障生，參加計畫的視障學童本身有在運動，體能與一般人一樣，但受限視力而不敢嘗試，加上因為看不見，也會比較難信任別人，因此他們透過牽繩引導，一步步幫助視障孩子完成三鐵夢想。
其中一位視障生的母親也表示，孩子從小一接觸游泳，曾擔心視力不佳會影響孩子的協調力的平衡感，後來挑戰三鐵，剛開始練習時較不協調，跑步也有困難，但透過大學生協助，開始逐漸進步，去年參加梅花湖小鐵人競賽，並順利完賽。1060321
(中央社)
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