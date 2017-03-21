時來運轉「運彩氣象站」，由尉遲佩玉主持。(馬樹立攝)

影片：《時來運轉》運彩氣象站3／21-27經典賽、NBA精采預告

世界棒球經典賽進入了決賽圈，亞洲勁旅日本隊可否在道奇球場再度奪回經典賽冠軍？NBA季後賽競爭越趨激烈，每支球隊必定都會全力以赴，精彩可期，彩迷們務必注意本周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

本周高熱度重點賽事一覽。(本報系與台灣運彩提供)

3月21日(星期二)

荷蘭 對 波多黎各

單場加場中投注：

荷蘭與波多黎各今天首局就互敬兩分全壘打，從5局打成3平後，一路僵持進入延長賽第11局採取「突破僵局制」。結果11局上荷蘭打出要命雙殺打，波多黎各則靠羅薩里歐（Eddie Rosario）的再見高飛犧牲打，以4比3氣走荷蘭，7連勝連兩屆殺入經典賽冠軍戰。

賽事熱度100

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

3月22日(星期三)

美國 對 日本

單場加場中投注：

美國前一戰以逆轉之姿進入四強，團隊氣勢相當高昂，且身為地主兼棒球大國，更有將冠軍留下的企圖心，不過日本隊的投打狀態也都處於巔峰，儘管球員調整時差期間於熱身賽敗給小熊，但仍獲得去年世界大賽冠軍教頭的高度評價，整體實力仍能跟擁有大聯盟明星陣容的美國大軍相抗衡。

賽事熱度100

3月23日(星期四)

密爾瓦基公鹿 對 沙加緬度國王

單場投注：

公鹿的排名目前正在東區季後賽大門間徘徊，這波西區的作客之旅會是能否拿到門票的關鍵，面對已將主力球員交易出去的國王看似能輕鬆過關，不過國王正在培養陣中具備天份的年輕小將，公鹿隊上的二三年級生正好可成為這些年輕球員的樣板，與之交手會是測試本身能力的絕佳機會。

熱度80

3月24日(星期五)

曼菲斯灰熊 對 聖安東尼奧馬刺

單場加場中投注：

兩隊前次交手，馬刺在兩名大將賈索與雷納德因傷缺陣的情況下以15分之差不敵灰熊，也中止了對戰灰熊的5連勝。此次交手回到馬刺主場，灰熊面對陣容完整的馬刺，想要踢館成功有一定的難度。

熱度95。

3月25日(星期六)

亞特蘭大老鷹 對 密爾瓦基公鹿

單場加場中投注：

本季破繭而出的施洛德及新簽來的老將霍華德成功補上控球後衛提格及中鋒霍佛德轉隊後的戰力缺口，使得老鷹依然在東區八強佔有一席之地。而年輕的公鹿在新生代前鋒帕克因傷整季報銷的情況下，字母哥揚尼斯安提托康波須一肩扛起帶領球隊前進的重任。面對戰力平均的老鷹，公鹿須有其他人分擔字母哥在攻守兩端的責任才有機會在自家主場中止對老鷹的對戰4連敗。

賽事熱度90。

3月26日(星期日)

明尼蘇達灰狼 對波特蘭拓荒者

單場加場中投注：

季前倍受期待的灰狼隊在明星賽後的勝率超過5成，總算打出這支球隊應有的成績。而拓荒者在季中從金塊交易來諾齊克後，在進攻端展現出優異的得分及策應能力，也改善拓荒者以往攻勢過度集中於後場雙衛的問題。兩隊目前都還有機會爭取季後賽資格，每一場賽事必定都會全力以赴。

賽事熱度90

3月27日(星期一)

波特蘭拓荒者 對 洛杉磯湖人

單場投注：

湖人本季已無緣季後賽，日前不僅宣布先發中鋒莫茲格夫及老將鄧恩本季剩餘賽事都將缺陣外，也將先發控球羅素降到板凳。而仍在為季後賽資格努力的拓荒者對湖人已取得對戰11連勝，面對志在練兵的湖人有絕佳機會在客場帶走勝利。

賽事熱度80。

(中時電子報)