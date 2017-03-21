樂成宮捐住家警報器 協助偵測火警維護安全
鑑於各地接連傳出民宅火警造成傷亡，台中市東區樂成宮響應台中市消防局呼籲民眾在家中裝設住宅用火災警報器，能及早採取初期滅火或避難逃生等動作，今天上午舉行捐贈600具住家警報器受贈儀式，由市府消防局副局長曾進財代表接受。
捐贈儀式由樂成宮董事長郭松益主持，曾進財代表接受，他表示，感謝樂成宮的支持，更希望有更多慈善單位重視，提高捐贈住宅用火災警報器的意願，以提升全市居家消防安全。
曾進財指出，消防局近年致力宣導裝設住警器之重要性，因多數住宅火災起因為住宅內電線短路及電器問題等引發火災，若能在家中裝設住宅用火災警報器，就可在火警發生初期即時偵測發現火警，提醒正在熟睡或仍不知火警已發生的民眾，及早採取初期滅火或避難逃生等動作，減少人命傷亡。
樂成宮除捐贈捐贈600具住家警報器外，將提供轄內弱勢族群、老舊建物等地區名冊予消防局，將優先補助安裝1具，消防局希望民眾接受居家防火宣導及受補助安裝後，願意主動至各通路賣場購置家中仍不足之住警器數量，自行安裝，確保居家消防安全。
(中時)
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