台援贈巴拿馬首都市立公園步道改善款

中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間20日上午與巴京市長布蘭敦於大使館，共同主持中華民國政府捐贈「巴京市立Summit公園Noria de las Ninfas步道改善計畫」援款儀式。

布蘭敦的夫人Yamileth de Blandon、該市府官員及大使館同仁在場觀禮。

劉德立致詞表示，他以愉快心情代表中華民國政府贈交巴國友人巴京市長布蘭敦（Jose Blandon Figueroa）有關「巴京市立Summit公園Noria de las Ninfas步道改善計畫」援款，協助巴京市政府執行市立公園Summit 總體規劃，透過復育原生物種，保存既有物種及興建花園以吸引蝴蝶、鳥類及其他生物等策略，達到豐富巴國生物多樣資源目的。未來在公園內將規劃8條不同步道，使參訪者體驗不同經驗與環境。

其中最重要的步道即為Noria de las Ninfas，透過良好的園藝設計及整建歷史遺蹟，創造出獨一無二的景觀，使其恢復往日光彩，再度成為該公園內重要標誌，進而吸引民眾與觀光客前來體驗與大自然美好互動關係。

劉德立也盛讚布蘭敦致力巴京都市更新，提升市民生活品質，成效彰顯，中華民國政府將在能力範圍內賡續協助市長推動相關市政發展計畫，並衷心祝福其工作順利成功等語。

布蘭敦則致詞對中華民國政府再次資助巴京市府建設申致謝悃。他繼稱，中華民國政府向來與巴京市政府擁有良好合作關係，自他上任以來，已陸續獲得中華民國政府多項援助，除了本案，尚包括興建/擴建幼兒園計畫、修復巴京舊城區中國城牌樓計畫及巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫等。1060321

(中央社)