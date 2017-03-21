薩克斯風冠軍 莊敬高職黃秉宏赴法爭光

我要評比

莊敬高職二年級學生黃秉宏，獲得105學年度全國學生音樂比賽薩克斯風高中職A組冠軍。黃秉宏4月將遠赴法國，參加國際音樂大賽，為國爭光。

目前就讀莊敬高職二年級的黃秉宏，國小三年級開始加入管樂團，國中一年級獲得國中組全國音樂比賽A組優等第六名、2014年亞太盃國際音樂大賽薩克斯風獨奏國中音樂班組第一名、國中三年級獲得國中組全國音樂比賽A組特優第二名。

莊敬高職表示，黃秉宏於2016年參加嘉義市國際管樂節暨亞洲薩克斯風大會活動古典青年組比賽，獲得第四名。105學年度全國學生音樂比賽日前落幕，黃秉宏獲得薩克斯風高中職A組特優第一名。

黃秉宏今年4月即將遠赴法國參加國際音樂大賽，10月也將前往中國成都，參加國際薩克斯風重奏比賽。

黃秉宏指出，剛開始接觸音樂只是當作興趣學，到小六的時候，老師說他可以考慮看看國中要不要讀音樂班，所以聽從老師的建議就繼續學習。

他表示，剛開始非常辛苦，因為以前沒有接觸關於音樂上的東西，而且視唱聽寫樂理、鋼琴都是從頭開始學，每天練樂器都練3到4小時，有時候都練到嘴唇都腫起來，甚至流血。

黃秉宏說，非常有幸能來到莊敬高職，這裡有良好的環境及設備，還有專業的教師指導，讓他能夠在眾多參賽者中脫穎而出，為莊敬爭光，不負老師們的期待。莊敬高職擁有完善的教育體制，能夠栽培出頂尖的學生，開創出嶄新的人生。

他對未來的規劃，是考上國立大學，然後出國留學回來當老師。1060321

(中央社)