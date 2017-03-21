日圓走強拖累銀行出口類股 日股收黑

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法新社報導，日本東京股市今天下跌，主因日圓走強，拖累銀行股和部分出口股，包括索尼公司（Sony）和Panasonic公司。

日經225指數收盤下跌0.34%或65.71點，報19455.88點。東證一部指數收盤下挫0.16%或2.43點，來到1563.42點。1060321

(中央社)