畫出原色 台東原民小學全校辦畫展
台東縣廣原國小學童喜歡塗鴉，作品「很自由，用色大膽」，就像原住民的個性，學校決定幫全校56名學生辦戶外畫展。
廣原國小位於台東最北端的布農族學校，一至六年級有56位學生。
校長曾淑玉說，2年前她到廣原國小當校長時，發現這群布農族的小朋友都喜歡畫畫，他們的畫就像他們身居偏鄉般，沒有被社會框架，很自由，主題明確，用色大膽。她希望能讓外界看到小朋友的優點，因此幫所有學生舉辦畫展。
曾淑玉說，畫展特別拉到外面，在池上日暉飯店舉辦，讓外界認識布農族文化，尤其是在國際級的飯店，或許有機會讓國際間看到布農族文化。
這次畫展邀請卡相當特別，曾淑玉將每名學生的畫作成邀請卡，邀請父母親和部分貴賓。通常看畫展都是到現場看看，然後就離開，如果畫製成邀請卡，就可以留住，偶而還會再多看一眼，讓小朋友的畫深烙心中。
另外，家長拿到自己小孩畫的邀請卡，親子間也多了話題。
曾淑玉表示，經過2年的畫畫，在質和量上都出來了，因此幫小孩辦畫展，展期從25日開始。1060321
(中央社)
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