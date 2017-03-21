食品廠污染保留區 新北將開罰6百萬
八里區挖子尾自然保留區13日遭重油污染，新北市環保局連日追查，查獲污染元凶為老協珍食品廠，因工廠頂樓貯油槽管線破裂造成重油洩漏，業者承諾盡速完成環境復原工作，
環保局表示，除將依「水污染防治法」處業者最重新台幣600萬元罰鍰外，另向業者求償投入清除油污所有費用。
環保局說明，13日下午5時接獲通報，八里區挖子尾自然保留區出海口處遭重油污染，稽查員隨即趕赴現場，於挖子尾自然保留區涵洞口兩側發現有油漬漂浮於水面，為避免污染面積持續擴大，立即鋪設2道吸油棉索防止油污繼續外溢，並以吸油棉吸附水面油漬。
為追查偷排廢油元凶，環保局展開專案稽查，除於現場架設移動式攝影機採全天候連續監控，並持續至現場進行河道周遭剩餘油漬清除作業、監測現場水質，並搜索可疑污染源。
20日上午10時，稽查人員發現涵洞內又有重油緩緩流出，旋即調派各組人馬兵分數路，針對附近可疑工廠展開地毯式搜索，並緊急調閱地下管線圖資，釐清該區複雜的水溝及雨水下水道管線，逐一掀開人孔及水溝蓋查核。
稽查人員經過清查近20家工商場廠，分別打開沿線所有人孔蓋及渠道蓋，及穿著青蛙裝深入雨水下水道清查可疑之處後，終於查獲污染重油來自於距排放重油涵洞口約2公里處的老協珍食品廠。
環保局表示，該廠側溝洩漏重油並經雨水溝排到外面水溝，再沿排水路流入挖子尾自然保留區污染環境。
稽查人員至廠內細部搜索，發現污染重油源自於工廠頂樓貯油槽管線破裂造成，業者竟毫不知情，並對於自己因疏於管理導致廠內外洩重油污染環境非常抱歉，立即承諾後續將接手所有環境復原及監控工作。
環保局則依違反水污染防治法予以告發，並要求業者償還所有清除油污費用。1060321
(中央社)
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