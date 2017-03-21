阿扁與市議員聚會 李明賢：哪門子的保外就醫

我要評比

前總統陳水扁遭爆料參加台南市議員王峻潭玉井服務處聚會，王峻潭服務處澄清陳前總統僅是來拜拜。（資料照片／萬于甄翻攝）

前總統陳水扁目前保外就醫，被爆料上周五（17日）在台南玉井區市議員王峻潭的聚會現身。國民黨文傳會副主委李明賢表示，阿扁接連踩紅線，這算哪門子的保外就醫？

前總統陳水扁上周五（17日）現身台南玉井區市議員王峻潭的聚會突然現身。王峻潭服務處稱，陳水扁來向玉皇上帝祈福，停留10多分鐘便離去。

國民黨文傳會副主委李明賢在臉書發文表示，台中監獄多次公開聲明，阿扁保外就醫的五大原則：「不主動、不受訪、不登台、不公開談話、不政治」。但陳水扁接連踩紅線，難保2018大選時，不會全省走透透去輔選，這算哪門子的保外就醫？

李明賢也反問，陳水扁勇健到可以四處探訪政界友人，中監怎麼看？

(中時電子報)