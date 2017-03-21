藍委籲勞工應比照軍公教 有結婚補助
國民黨團首席副書記長林為洲今天在立法院提臨時提案，勞保應比照軍公教也有結婚補助，獎勵生育。林為洲表示，目前法令已有規定公教人員保險條例及勞工保險條例皆有生育補助，然而軍公教員工待遇支給要點中，有給予軍公教人員結婚補助，但勞工保險中僅有生育補助，尚未有結婚補助，僅有生育補助，對於鼓勵勞工生育似有本末倒置之情形。
林為洲表示，依經濟部商業司統計數據，國內每對新人結婚花費平均74.5萬元，相當於一般勞工一年份的薪水，若年輕族群負擔不起結婚費用，故晚婚已成台灣普遍現象。再者，經國內外研究皆顯示，生育能力與年齡成反比，且高齡產婦亦伴隨其他風險，政府若希望鼓勵生育率則應先從根本做起，先從鼓勵結婚為本，再鼓勵生育為輔。
林為洲提案要求中央相關單位盡速研擬於勞工保險條例中增加結婚補助項目，以鼓勵年輕族群結婚。
(中時)
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