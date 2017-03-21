醉離譜！遠航機師酒測超標4倍 險上機
「醉」離譜！民眾向媒體爆料指出，3月7日遠東航空第一班FE081高雄-馬公飛行任務前，一名葉姓機師喝得醉醺醺，跑到高雄小港機場報到，遭高雄航務組攔下酒測，酒精含量達0.52毫克，超標4倍多，遠航今發聲明證實有此事，目前該員已被解聘。
遠航公關今天證實此事，表示公司對於此事深表遺憾，已嚴重傷害公司形象。據悉，葉男去年底從復興航空到任，任職不到半年，但機師資歷逾10年，目前尚不了解，為何他沒能做好「自主管理」，未來深刻檢討，對於機組員全面酒測。
遠航聲明指出，後經公司內部調查該員違反航空器飛航作業管理規則第199條「血液中酒精濃度不得超過百分之零點零二或吐氣中酒精濃度不得超過每公升零點一毫克」之規定。並於當日立即開除葉員並對葉員提出損害賠償之訴訟。
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(中時)
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