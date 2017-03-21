取締併排停車 查獲通緝犯攜毒

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咖啡罐經蘇嫌改造，底部旋開後內有暗格。（王揚傑翻攝）

蘇嫌將毒品藏於咖啡罐暗格內。（王揚傑翻攝）

員警取締蘇嫌違規併排停車，意外查獲毒品。（王揚傑翻攝）

新北市樹林警分局三多派出所員警昨（20）日下午4時於樹林俊興街上發現有1輛自小客車併排違規停車，上前取締時，意外查出駕駛43歲蘇姓男子因毒品案通緝中。

盤查時員警見蘇男神色異常慌張，直覺車上可能藏毒，遂詢問蘇男車上是否藏放毒品，蘇男故作鎮定大方表示同意警方搜索，員警仔細環顧車內，卻未發現異狀，但見蘇男手上拿著1罐咖啡不放，員警要求檢視咖啡罐，發現咖啡罐經過改造，底部竟可旋開，當場查獲安非他命及海洛因數包。

偵訊後，警方以毒品危害防制條例及毒品通緝將蘇嫌移送偵辦。

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(中時)