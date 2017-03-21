宜蘭台7甲線36.4K崩塌 雙向中斷

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宜蘭縣境內省道台7甲線36.4公里處，受到山區降雨影響，今(21日)12時50分發生上邊坡崩塌，電力桿線傾倒，目前道路雙向阻斷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段預計今(21日)18時搶通。

(中時)