惠明愛心嘉年華會 拚募款3百萬為盲童點亮心燈
台中市建築經營協會成員蓋好房子，也發願為惠明盲童在心裡蓋出一棟可以安心學習的房子，號召各界響應愛心園遊會，期盼能募集到300萬元善款捐給惠明盲童育幼院。市府副市長林依瑩感謝企業樹立參與公益的良好典範，希望有更多人共襄盛舉，讓愛心加乘，挹注惠明盲童育幼院經費缺口。
和前2屆舉辦路跑活動不一樣的是，台中市建築經營協會今年改為舉辦愛心嘉年華會，4月30日上午8點半至下午3點，在國立中興大學康橋旁舉辦「2017迎光惠明愛心嘉年華會」活動，將有100個園遊攤位、趣味活動，首度結合紫受慈善功德會寫生比賽，營造全民參與的盛事。
林依瑩表示，她投入社福工作20年，深刻感受到愛心付出需要不間斷持續累積，很多社福團體長期需要經費支助，感謝台中市建築經營協會舉辦愛心嘉年華會，結合紫受慈善功德會寫生活動，社會各界響應愛心，樹立企業參與公益的良好典範。
「從身障朋友身上感受到光與熱，看到社會的美好！」林依瑩鼓勵大家不要錯過這場在興大康橋河堤舉辦的公益盛事，讓愛心與愛心加乘結合，種下更多的愛心種子共創更多美好。
台中市建經協會理事長許枝旺期盼能募集到300萬元善款，捐予惠明盲童育幼院，歡迎大、小朋友響應這場年度公益活動，發揮愛心，讓社會更溫馨、溫暖。
惠明盲童育幼院院長李慧筠指出，惠明盲童育幼院今年邁入第61年，是另一個甲子的新開始，收容5至25歲、來自全台各地的孩子，與惠明盲校長期合作，提供就學、就醫、就養，涵蓋生活、健康及學習等層面照顧；孩子雖然看不見，但能夠用心感受到社會的溫暖，感謝有愛的夥伴持續支持惠明，提供資源協助。
地政局長張治祥肯定台中建經協會投入公益，也感謝惠明教育工作者的付出，會帶動大家讓愛心發揚光大。
社會局副局長陳坤皇表示，惠明提供孩童的是「一條龍」式的照顧，從育幼院、學校教育到教養院、培養生存技能等，投入極大心力。
(中時)
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