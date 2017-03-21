惠明愛心嘉年華會 拚募款3百萬為盲童點亮心燈

台中市建築經營協會今年舉辦愛心嘉年華會，為惠明盲童育幼院愛心募款。（盧金足攝）

台中市副市長林依瑩鼓勵大家不要錯過這場在興大康橋河堤舉辦的公益盛事，讓愛心與愛心加乘結合。（盧金足攝）

台中市建經協會理事長許枝旺期盼募集到300萬元善款，捐予惠明盲童育幼院，號召更多的愛心種子、共創更多美好。（盧金足攝）

惠明盲校學生很有才華，演奏樂器和歌聲動人心弦。 （盧金足攝）

台中市建築經營協會成員蓋好房子，也發願為惠明盲童在心裡蓋出一棟可以安心學習的房子，號召各界響應愛心園遊會，期盼能募集到300萬元善款捐給惠明盲童育幼院。市府副市長林依瑩感謝企業樹立參與公益的良好典範，希望有更多人共襄盛舉，讓愛心加乘，挹注惠明盲童育幼院經費缺口。

和前2屆舉辦路跑活動不一樣的是，台中市建築經營協會今年改為舉辦愛心嘉年華會，4月30日上午8點半至下午3點，在國立中興大學康橋旁舉辦「2017迎光惠明愛心嘉年華會」活動，將有100個園遊攤位、趣味活動，首度結合紫受慈善功德會寫生比賽，營造全民參與的盛事。

林依瑩表示，她投入社福工作20年，深刻感受到愛心付出需要不間斷持續累積，很多社福團體長期需要經費支助，感謝台中市建築經營協會舉辦愛心嘉年華會，結合紫受慈善功德會寫生活動，社會各界響應愛心，樹立企業參與公益的良好典範。

「從身障朋友身上感受到光與熱，看到社會的美好！」林依瑩鼓勵大家不要錯過這場在興大康橋河堤舉辦的公益盛事，讓愛心與愛心加乘結合，種下更多的愛心種子共創更多美好。

台中市建經協會理事長許枝旺期盼能募集到300萬元善款，捐予惠明盲童育幼院，歡迎大、小朋友響應這場年度公益活動，發揮愛心，讓社會更溫馨、溫暖。

惠明盲童育幼院院長李慧筠指出，惠明盲童育幼院今年邁入第61年，是另一個甲子的新開始，收容5至25歲、來自全台各地的孩子，與惠明盲校長期合作，提供就學、就醫、就養，涵蓋生活、健康及學習等層面照顧；孩子雖然看不見，但能夠用心感受到社會的溫暖，感謝有愛的夥伴持續支持惠明，提供資源協助。

地政局長張治祥肯定台中建經協會投入公益，也感謝惠明教育工作者的付出，會帶動大家讓愛心發揚光大。

社會局副局長陳坤皇表示，惠明提供孩童的是「一條龍」式的照顧，從育幼院、學校教育到教養院、培養生存技能等，投入極大心力。

(中時)