紅富海吸金案 黃圓映一審判刑11年

紅富海公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，被控吸金172億多元，受害者近8000人，台中高分院上午更一審宣判，黃被判刑11年徒刑，並宣告沒收172億8280萬元贓款，而她的丈夫與妹妹也更被判刑9年。

判決書指出，黃圓映接手經營的心靈道場，原本由王姓負責人經營，向加入的道親收取款項，每月支付3%利息，後來王姓負責人過世由道親推舉黃圓映為接班人，黃女改以100萬元為1個投資單位繼續吸金，她並將收取的款項購買不動產、名車、投資股票、黃金、古董等，金額達198億9000多萬元。

此案在苗栗地方法院一審時依違反「銀行法」判處黃圓映12年徒刑、併科罰金4億元，黃女丈夫及胞妹也被認定為共犯各判10年徒刑及併科罰金3億元。檢方不服上訴，台中高分院改判黃女11年徒刑及併科罰金6000萬元，但黃女丈夫及胞妹改判無罪。

但檢方再提上訴，歷經2年多審理，台中高分院今天依「銀行法」判黃11年徒刑、宣告沒收不法所得172億8280萬元，而黃的丈夫、妹妹也改判9年徒刑。

(中時)