工作之餘調適身心 政府補助最高每年60萬

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（15：27更新）讓工作與生活獲得平衡，勞動部「推動工作與生活平衡補助計畫」每年編出預算2000萬元，讓企業可申請員工紓壓課程，或規劃兒童臨時照顧空間，每項措施補助額度3~20萬元不等，迄今已有524家獲得補助。

「推動工作與生活平衡補助計畫」內容包含壓力調適、情緒管理、員工關懷等課程，或是在公司內設置兒童或長者臨時照顧空間，甚至是辦理親職教育、育兒講座、創意家庭日，使員工能兼顧照料家人，增進工作與生活平衡。

該計畫至2014年開辦至今，申辦家次與撥款經費逐年增加，第1年111家次，撥款194萬，第2年145家次，撥款581萬，第3年268家次，撥款1543萬元，今年第1次受理時間至3月底止，第2次受理時間預計為5月至6月底。

勞動福祉退休司長孫碧霞表示，像是友善家庭措施、兒童照顧空間等，有些公司申請後，員工反應不錯，因此第2年又增加新措施，勞動部每年撥2000萬預算，倘若所有項目都申請，一間公司最高補助60萬元。

(中時)