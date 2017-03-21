陪獨居老人聊天 印度租用孫子服務發達

印度總理莫迪正鼓勵新興行業，聰明的印度企業家最近就針對獨居老人寂寞問題，提供「租用孫子」服務，只要註冊且一通電話，就可租用「孫子」來陪伴聊天、朗讀報紙等。

由於人工便宜，印度到府服務的企業很發達，在政府獎勵創業下，針對獨居老人寂寞有了新的「租用孫子」服務，短短5年就有5家提供類似服務的公司在新德里、古爾岡、孟買、普恩和阿默達巴德等城市設立。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，這些公司提供的不是高級醫療照護，但只要老人在公司登記，公司就會派遣年輕志工不時到家探訪，或由老人電召，年輕志工就扮演孫子、孫女角色，陪著老人聊天、讀報紙、玩拼圖、下圍棋，甚至帶著老人去參加婚禮、聚會或看醫生。

88歲的烏帕德希雅（Subhadra Upadhyay）有心臟疾病且行動不便，這讓她的兒子巴維許（Bhavesh）和媳婦必須有1人在家陪她，但由於兒子和媳婦都有工作和活動，她的兒子最近為她租了一位「孫女」。

烏帕德希雅說，自己還在適應這項新的服務概念，但至少當兒媳有自己的活動不便留在家裡陪她時，她現在可以電召租用的「孫女」來陪她聊天、排遣寂寞。

在資訊科技公司主管巴維許說，剛開始他確實不習慣家裡有個陌生人，但這些志工非常專業，會提前發送經警方和相關機構認證的證書，當他很忙時就由這些志工陪母親看連續劇、聊天，幫了他很大的忙。

52歲的達斯托（Bhagyalata Dasto）是古爾岡一名退休律師，因1場交通意外必須坐輪椅，而她的兒女都在倫敦和班加羅爾發展事業；她也租用了「孫女」不時來陪她一起聊天、陪她做喜歡的針織。

印度這項「租用孫子」服務的收費不高，每小時或每1個半小時收費約150盧比（新台幣近75元），或每個月1萬3000盧比（新台幣近6500元）到2萬盧比（新台幣近1萬元）；當然，也有專門照顧老人的非政府組織提供免費的類似服務。1060321

(中央社)