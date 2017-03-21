體驗當一日農夫 彰縣香田國小春耕插秧趣

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二林香田國小春耕插秧趣，彰化市聯興國小的小朋友專程前來體驗。鐘武達攝。

二林鎮農會總幹事邱士平等各界也出席香田國小的插秧活動，回憶自己生在農村的童年。鐘武達攝。

香田國小1年級小朋友的插秧初體驗。鐘武達攝。

退後原來是向前！二林鎮香田國小今天舉辦「春耕插秧趣暨食米教育樂」活動，全校70多名孩子以及來自彰化市聯興國小的50名師生共同體驗當一日農夫，除了享受汗流浹背的暢快，也品嘗道地的「割稻仔飯」。

校長黃至賢說，「讓知識走出書本 ，讓能力走進生活」，香田國小發展「生態田為教室」種稻體驗課程已邁入第11年，除了學校的孩子參與，其他鄉鎮、甚至都市小學的學生也都會前來共襄盛舉。

黃至賢表示，香田重視環保生態教育，生態田採用無毒鴨間稻的栽種方式，「動手做、做中學」，則是一方面讓小朋友親近泥土，同時認同家鄉稻米產業。

每一次的插秧體驗，孩子更可以親身體驗「手把青秧插滿田、低頭便見水中天」以及「插秧退後原來是向前」的人生哲理。

昨天的春耕插秧活動，包括農糧署中區分署長林美華、二林鎮農會總幹事邱士平等人也出席參與，看著小朋友開心插秧，回憶屬於自己的農村童年。

(中時)