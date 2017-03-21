紙風車劇團「新月傳奇」 重新搬上舞台

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紙風車劇團將『新月傳奇』重新搬上舞台。（季志翔攝）

紙風車劇團將『新月傳奇』重新搬上舞台，故事結合台灣黑熊保育、家庭親情等內容，劇中的大月亮、青蛙、企鵝、黑熊和白熊一同參與，帶大家感受劇場氣氛，重溫故事的趣味與感動。

(中時)