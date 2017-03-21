雲林縣追討最大欠稅戶成功　2.7億元進帳

北港鎮萬有紙廠已破產10年，但仍欠稅，最近土地拍賣成功60多筆，立馬執行署扣款優先進帳給雲林縣府（周麗蘭攝）

雲林縣府稅務局、雲林地方法院、法務部行政執行署嘉義分署加強合作，發掘納稅人有無其他可供執行之財產或脫產情形，對欠稅大戶執行追討，本月初完成雲林縣最大欠稅戶、已破產的北港萬有紙廠，在期限內追回2.7億元地方稅，對窘困的縣庫是一筆不小進帳。

位於北港鎮的萬有紙廠曾是國內最大工業用紙製造廠，因經濟環境不景氣，97年11月宣告破產，累積歷年房屋稅、地價稅欠稅達9千3百餘萬元，是雲林縣列管十大欠稅戶之首。

在稅務局鍥而不捨地追討下，多次對該公司之不動產實施公開拍賣，終於在今年3月1日順利拍出，預估可優先扣繳房屋稅、地價稅、地增值稅約有2億7千4百餘萬元稅收。

稅務局長張永靖表示，萬有紙廠欠稅迄今十年，本案在追追討過程中困難的是土地資料複雜，花很長一段時間才釐清該公司的80多筆土地，很感謝行政執行署嘉義分署積極追討，該公司已有八成土地都法拍。

至於雲林縣十大欠稅（地方稅）的個人戶，欠稅金額從一百萬元到數千萬，累計一億三千萬元，最近已追回到只欠三百多萬元。

(中時)