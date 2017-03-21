永和警桃園抓贓車 賊辯稱：朋友借的

49歲蘇姓男子持鑰匙發動失竊機車遭逮。（葉書宏翻攝）

蘇男辯稱車子是跟朋友借的！（葉書宏翻攝）

但又無法交代友人詳細資料，訊後被依竊盜罪移送法辦。（葉書宏翻攝）

49歲蘇姓男子20日下午5時許，在桃園市龜山區明德路持鑰匙發動失竊機車，埋伏的永和警分局警員立即上前攔查，蘇男辯稱「車子是跟朋友借的！」卻又無法交代友人詳細資料，訊後被依竊盜罪移送法辦。

警方調查，蘇男有竊盜、公共危險等前科，永和警分局昨前往桃園市查緝贓車，在桃園市龜山區明德路發現一輛贓車，警方在場埋伏20多分鐘，果然發現蘇男持鑰匙來發動失竊機車，立即一擁而上將他逮捕。

蘇男向警方表示，車輛是向綽號「阿熙」的友人借的，並沒有偷車。但警方進一步追問友人資料，他卻又無法交代清楚。蘇男矢口否認偷竊，警訊後仍依竊盜罪移送法辦。

(中時)