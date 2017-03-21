WBC》荷蘭無緣爭冠 頭號戰犯竟然是他！
荷蘭經典賽準決賽以3比4不敵波多黎各，多次跑壘失誤成了落敗主要關鍵。尤其是1局上普洛法（Jurickson Profar）敲安後得意忘形慘遭觸殺，更是全場最低級的失誤，也讓這位前6戰打擊率高達5成22的強打，反倒成為荷蘭無緣爭冠的頭號戰犯！
荷蘭1局上就有兩人「枉死」，其中開路先鋒西蒙斯（Andrelton Simmons）因為普洛法準備執行觸擊戰術，卻突然收棒，回壘不及在二、三壘間遭夾殺出局，或許更該說是捕手莫里納（Yadier Molina）太神，但第二次的錯誤就令人難以接受。
普洛法隨後敲出右外野安打，能用安打彌補西蒙斯出局的損失，興奮情緒可以理解。但普洛法還沒回到一壘壘包，就開始對場邊狂吼慶祝，這個得意忘形的舉動被老狐狸莫里納看在眼中，冷不防把球傳到一壘，讓普洛法還沒回神已遭觸殺。
儘管隨後荷蘭重炮巴倫汀（Wladimir Balentien）敲出全壘打，稍微撐住場面，但開賽連敲4安竟然只得兩分，荷蘭已經虧大了。「樂極生悲」的普洛法似乎也受到影響，此役未再把球打出過內野，7局上敲出雙殺打，10局上慘遭三振。
普洛法也參與了這場比賽的最後一幕，波多黎各的羅薩里歐（Eddie Rosario）擊出中外野飛球，普洛法接球後長傳本壘，結果球兒在投手丘前就已落地，方向也歪了，讓波多黎各攻下結束比賽的第4分。
最後這個「再見高飛犧牲打」，普洛法已經先就定位，但他接球的位置略低，取球動作不是那麼順暢，多少影響了最後長傳球的品質。
當然，雙殺打和三振都是比賽的一部份，普洛法在遊騎兵主要鎮守內野，於荷蘭支援外野守備也不好苛求。但基本觀念的失誤才不應該，畢竟不是死球狀態，再怎麼開心激動，也要踩著壘包才能慶祝，作為大聯盟球星，豈能犯下這樣的錯誤？普洛法一開始的低級失誤，真的讓荷蘭士氣重挫，也種下無緣爭冠的敗因。
(中時電子報)
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