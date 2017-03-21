劉德立訪巴拿馬家庭婦女整體發展基金會
中華民國駐巴拿馬大使劉德立16日應民主變革黨國會議員瓦亞里諾（Marylin Vallarino）暨夫婿之邀，赴其選區西巴拿馬省參訪由她創辦的「家庭暨婦女整體發展基金會」。
瓦亞里諾夫婦陪同劉德立訪視基金會牛山港（Vacamonte）中心的設施及學員受訓情形並表示，基金會於2002年首先成立中心，接著於2007年成立ArraijanCabecera中心，免費提供弱勢族群（主要為婦女）短期技職訓練，課程期間自40小時至240小時（3個月）不等，項目包括電腦、英語、縫紉、美髮、烹飪、旅館服務、餐飲服務等，以協助他們建立謀生能力。
此外，並受巴國教育部委辦「巴拿馬雙語教學計畫」(Panama Bilingue)，目前兩中心學員合計約1200名。劉德立對該會無論空間設計或課程規劃均頗完善暨現代化表示讚許，對瓦亞里諾造福鄉里、協助同胞透過能力建構以達除貧的貢獻表示肯定。1060321
(中央社)
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