昔師奶殺手難敵歲月 李小飛自然就是帥

80年代武打小生李小飛進軍餐飲業，最近開起小吃店。開幕當天，不少影迷認出他，讓他很開心；不過，也有人脫口而出「好老喔」。李小飛笑說，老了就老了，要效法川普創造價值。

有著「娃娃臉」的李小飛，當年是師奶殺手。現在坐6望7的他，堅持自然美，以原貌呈現。早已棄影從商的他，繼經營水晶、珠寶生意後，最近再投資餐飲業，以中央廚房方式，在台北、板橋等地兼營小吃店，販售水餃、小龍包等麵食。

板橋店開幕當天，李小飛帶著兒子李翔現身。近年相當低調的他，很驚訝還有影迷認出他；對影迷爭相合影要求，他來者不拒。照片被貼上網後，有人佩服他還是維持俊俏模樣和挺拔身材；但也有人直言：「天啊！他變好老喔！」

不過，李小飛並不在意這些酸言酸語。資深媒體人倪有純開幕當天也前往致賀，她透露，李小飛說，反正老了，就老了，堅持不整形；李小飛還說，他是受到71歲的美國總統川普影響，決定要利用自己的剩餘價值，在還有體力的時候做更多的事。

原本從事美容美髮業的李小飛，因導演蔡揚名的發掘而步入演藝圈；他出身海軍陸戰隊，後來演出台灣首部蛙人電影「大地勇士」，極具說服力，一夕爆紅。不過，他見好就收；後來漸漸淡出演藝圈，改而投資開店，另闢事業第二春。他瀟灑地說，「離開就離開了」。

倪有純曾採訪李小飛多年，她說，李小飛相當講義氣，對提拔他的蔡揚名一直感念在心；對媒體也十分客氣，不管記者寫好寫壞，他都會說「謝謝幫忙」。

這次兼營餐飲業，李小飛依然未大聲張揚；倪有純說，其實李小飛很早就展現生意頭腦，現在愈做愈純熟，而且充滿幹勁，比以往更熱誠。

前陣子，李小飛的兒子李翔拍攝「百味人生」，他帶了飲料前去探班，交代工作人員不要透露飲料是他買的；低調謙虛的態度，一如以往。1060321

(中央社)