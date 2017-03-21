國寶級蘭花達人 劉定榮打造蘭花王國
花蓮吉安鄉農民劉定榮種植蘭花有成，國內外獲獎無數，日前參加2017年台灣國際蘭展，二株新品種花又獲獎，吉安鄉長黃馨豎起拇指大讚他是吉安鄉之光。
劉定榮經營的光豐吉安蘭園培育出高達2000個新蘭花品種，宛如蘭花王國。其中包括台灣每年銷往歐洲上百萬棵的常勝冠軍種「劉氏黃昏的彩虹」、曾獲美國蘭藝協會最高級評分的「劉氏三太子」等。
日前在台南舉行的2017年台灣國際蘭展，在400多株新品種花之中，劉定榮以「劉氏花蓮黑天使」及「劉氏花蓮星光大道」二株獲「新品種個體獎」。黃馨特別前往光豐吉安蘭園道賀與鼓勵。
劉定榮表示，育種最重要的是有好的原生種，才能孕育出好的後代，長期鑽研原種交配，多年經驗培育的蘭花，每一種都有獨特外型和亮麗色彩。
劉定榮指出，台灣四季分明，先天上擁有良好的育種條件，經努力研發出「劉氏花蓮黑天使」，花瓣呈現艷麗耀眼色澤，不會褪色；「劉氏花蓮星光大道」的特色是以多花、多梗取勝。
黃馨稱讚劉定榮是國寶級的蘭花達人，黃馨說，研究工作是寂寞的，劉定榮研究蘭花品種不斷創新突破，榮獲國際獎項提升觀光產業競爭力，是吉安鄉的驕傲，地方也以他為榮。1060321
(中央社)
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