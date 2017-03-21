使用逾期原料 中市開罰山頭火拉麵店
有民眾反映山頭火拉麵台中大遠百店疑似使用逾期原料，台中市衛生局今天說，經派員前往稽查，查獲庫房貯存逾期粗粒純黑胡椒及益強粉，已移請台北市衛生局後續裁處。
衛生局指出，稽查人員前往稽查過程中，在該店乾貨庫房貨料架上查獲貯存逾期「飛馬粗粒純黑胡椒」1罐（有效日期2016.11.23）及「山頭火（SA）-益強粉」1包（有效日期2017.3.8）。店長說明黑胡椒粒使用於海鮮拉麵，而益強粉使用於炸豬排前裹粉用。
衛生局認為，拉麵店經查使用逾期黑胡椒及炸豬排用粉，違反食品安全衛生管理法，稽查後，移請該公司設立縣市主管機關台北市政府衛生局後續裁處；依照食品衛生管理法，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
衛生局現場稽查時還發現有部分不符「食品良好衛生規範準則」事項，包括餐廳作業區個人物品、清潔劑、消毒劑無專區擺放管制、垃圾桶及廚餘桶未加蓋、乾貨庫房原料未確實遵守先進先出管理等，衛生局強調，已責令業者限期改善，如屆期未改善，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。
對於使用逾期原料，山頭火拉麵店指出，黑胡椒只使用於3月6日到18日推出的海鮮拉麵，平常並未使用，13日衛生局前往稽查後已當天下架，是人員誤用，消費者如果於6日到13日期間到該店點用海鮮拉麵，可持發票前往該店退費。另外於8日到13日前來點用炸豬排的消費者也可持發票辦理退費。
業者指出，山頭火拉麵店在台北市有3家分店，都取得台北市政府的優良標章，店內的清潔有一定的程序，未來會嚴加控管。1060321
(中央社)
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