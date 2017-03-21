桃園車禍救援超快速 老外驚歎

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桃園市政府消防局在「2017車禍救援挑戰賽」榮獲車禍救援複雜脫困組冠軍，比標準時間快了將近10分鐘，連英、美專家都讚歎驚人實力。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月21日

桃園市政府消防局在「2017車禍救援挑戰賽」榮獲車禍救援複雜脫困組冠軍，比標準時間快了將近10分鐘，連英、美專家都讚歎驚人實力。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月21日

桃園市政府消防局在「2017車禍救援挑戰賽」榮獲車禍救援複雜脫困組冠軍，比標準時間快了將近10分鐘，連英、美專家都讚歎驚人實力。（桃園市消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月21日

桃園市政府消防局在「2017車禍救援挑戰賽」榮獲車禍救援複雜脫困組冠軍，比標準時間快了將近10分鐘，連英、美專家都讚歎驚人實力。

為了考驗消防救災救護人員在各項車禍救援行動中，屏東縣政府與中華民國繩索及救援協會主辦「2017車禍救援挑戰賽」，並且在屏東縣政府長治鄉盛大展開。

桃園市政府消防局今天表示，這次全台共有10個縣市參賽、5個縣市前往觀摩，為亞洲地區第一次舉辦的重大賽事，參賽隊伍由各縣市消防局特搜隊等菁英組成。

桃園市政府消防局參賽隊伍在難度最高的30分鐘複雜車禍救援賽程中，榮獲冠軍，以20分55秒的時間完成車體堆疊、變形兼有兩名傷患受困的超困難救援任務，比標準時間快了將近10分鐘。

桃園市參賽隊伍以絕佳默契與熟練操作，獲得現場參賽隊伍與評審、觀眾熱烈掌聲，連到場協助指導的英國、美國、香港救援專家都稱讚連連。

桃園參賽隊伍這次由災害搶救科科長郭百倫率隊，他表示，競賽中展現團隊溝通、默契與專業，也讓平時累積的專業能量，在比賽中充分展現。

另外，在本次參賽隊伍中，唯一以義消成員所組成的義消特搜第四分隊(鐵漢搜救隊)，也獲得車禍救援挑戰賽20分鐘標準脫困組亞軍。

義消特搜分隊分隊長張乾坤說，義消以抱著學習的心態來交流，本著對於人命救助的熱忱，全體成員平日排除萬難投入練習，也感謝消防局與長庚醫院，給予寶貴的意見。

桃園市政府消防局長胡英達表示，車禍救助救護案件逐年攀升，桃園市車禍救助救護案件僅次於火災案件，複雜程度也不亞於火災搶救，尤其是高速撞擊的車禍現場，扭曲變形的車體造成駕駛及乘客受傷受困，增加消防人員搶救困難度，以往複雜車禍救援案件要花費一小時以上，才能將患者從變形車體救出。

他談到，經過車禍救助專業訓練的隊伍，能夠有效將患者救出所需的時間大幅縮減至一半以上。對於消防救災消防弟兄及受困民眾將有更完善的保障。1060321

(中央社)