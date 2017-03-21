鼓勵年輕人結婚 藍委提案增加補助

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國民黨團首席副書記長林為洲今天表示，鼓勵生育率應從鼓勵結婚為本，鼓勵生育為輔；勞保僅有生育補助，未有結婚補助，要求相關單位研擬增加結婚補助，鼓勵年輕族群結婚。

台灣生育率低迷，內政部日前表示，國內老化指數指標在今年2月首度破百，達到100.18，較去年2月底93.50增加6.68，反應出老化情形嚴重。

為鼓勵年輕族群結婚生育，林為洲今天在立法院院會臨時提案指出，鼓勵生育率應先從鼓勵結婚為本，再鼓勵生育為輔。要求中央相關單位盡速研擬於勞工保險條例中增加結婚補助項目，以鼓勵年輕族群結婚。

林為洲說，依經濟部商業司統計數據，國內每對新人結婚花費平均新台幣74.5萬元，相當於一般勞工1年的薪水，多數年輕族群負擔不起結婚費用，所以晚婚已成台灣普遍現象。

林為洲指出，目前公教人員保險條例及勞工保險條例已規定有生育補助，然而軍公教員工待遇支給要點中，亦給予結婚補助，鼓勵結婚；但勞保僅有生育補助，尚未有結婚補助，對於鼓勵勞工生育似有本末倒置之情形。

另外，林為洲也表示說，經國內外研究皆顯示，生育能力與年齡成反比，且高齡產婦亦伴隨其他風險，政府若希望鼓勵生育率則應先從根本做起，先從鼓勵結婚為本，再鼓勵生育為輔。1060321

(中央社)