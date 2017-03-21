伊凡卡白宮設辦公室 權限大開可碰機密

美國總統川普千金伊凡卡（Ivanka）的律師今天表示，伊凡卡現在在白宮有辦公室，不過沒有官職，不會是政府員工，但有權接觸機密資訊。

根據法新社，伊凡卡的律師葛瑞里克（Jamie Gorelick）告訴新聞網站Politico，伊凡卡將有權接觸機密資訊，且將與其他真正支領政府薪水的白宮顧問一樣，接受同一套規範的約束。

葛瑞里克告訴Politico：「我們的看法是，儘管伊凡卡不是政府員工，保守做法是讓她自願遵守適用於政府員工的規定。」

「總統有成年子女積極參與政府事務，這是全新格局。」

伊凡卡的丈夫，地產開發商庫許納（Jared Kushner）隸屬川普顧問團隊，是正式宣誓上任的白宮官員。

這對年輕夫婦對川普的強烈影響力，引發外界對於潛在利益衝突的質疑，且川普家族商業交易和家族成員政治活動缺乏明確界限，也掀起廣泛辯論。

美聯社報導，曾在前總統小布希時代擔任白宮政風首席律師的明尼蘇達大學法律教授潘特（Richard Painter）表示，伊凡卡實際上與白宮員工無異。他說，這「代表她與她丈夫一樣，必須遵守規範。她若規避會影響個人財務利益的事物，就不會有天大的問題」。

伊凡卡仍擁有她的時尚品牌，但已將日常業務交給公司董事長處理，並成立信託進一步監管，其企業不可以與外國做交易，任何新交易都將先請教過律師葛瑞里克。伊凡卡對新交易也握有否決權。

伊凡卡也已禁止其企業利用她的肖像宣傳或行銷產品。（譯者：中央社盧映孜）1060321

(中央社)