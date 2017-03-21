挺警察臨檢 鄭文燦：可預防犯罪

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(中央社記者朱則瑋台北21日電)桃園市長鄭文燦今天參加內政部警政署反恐訓練中心啟用，針對客委會主委李永得遭臨檢爭議，鄭文燦說，臨檢盤查是警察預防犯罪手段，其權力不能放棄。

警政署反恐訓練中心今天下午舉行啟用典禮，內政部長葉俊榮、桃園市長鄭文燦等人都到場參與。

鄭文燦致詞時先表達對警察的肯定，隨後談到近來臨檢爭議時說，警察臨檢盤查權力不能放棄，這是預防犯罪重要手段。1060321

(中央社)