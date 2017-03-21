黃立行寫16歲打工經驗 富二代神秘身分疑曝光
男星黃立行出道17年，無論生活或感情方面向來低調，大家只知道他是L.A.Boyz的一員，哥哥是黃立成，表弟是林智文，在出生前全家就以投資移民的方式移居美國，其他細節幾乎無從得知，然最近他在中國參加綜藝節目，在「模擬面試」環節中，疑似曝光了神祕身分，引發網友熱議！
據《新浪娛樂》報導，向來低調的黃立行，近來參演了陸綜《天天向上》，於「模擬面試」環節中，在求職書上寫下第一份工作經驗竟是「16歲在自家酒店當前台」，富二代身分疑似曝光，而其實他家境不錯，然之後在接受採訪時，卻透露出踏實的金錢觀，表示「錢夠用就好，又不是要買飛機」，也認為一個男人的魅力，不見得來自於財富或外貌，「首先基本禮貌最重要，其次是智慧、幽默感」。
而在訪談中，黃立行也透露出身醫生世家，外公、伯伯、叔叔很多人是醫生，爸爸其實也希望孩子能夠從醫，「然後他看我哥哥(黃立成)覺得不太可能，所以把全部希望放在我身上」，但最終他還是走自己的路，進了演藝圈，雖然最後沒能成為醫生，但據悉他在校期間是學霸等級，高中畢業時甚至獲得美國柏克萊等幾間名校的全額獎學金，但他最後選擇離家較近的加州大學爾灣分校，’在《天天向上》的遊戲環節中，黃立行冷靜機智的表現充分顯示了學霸威能，面試官還評定他具有CEO才能。
(中時電子報)
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