終結肺結核 全國擴大免費篩檢治療
世界衛生組織訂下2035年「終止全球結核病的流行」的目標，加上結核病患每年約有600多人死亡、已是台灣死亡率與發生率最高的法定傳染病，疾管署將擴大回溯追蹤2015年結核病患的接觸者約1萬5000人次，衛生局會主動通知接觸者回診免費檢查，如果呈現陽性將可接受3個月免費治療。
疾管署表示，每1名結核病患者的接觸人數約10人，接觸者若遭受感染而成為潛伏結核感染者（LTBI），終生有10％的機會進展為結核病，因此高傳染性結核病個案的接觸者，應該踴躍接受潛伏結核感染篩檢與治療。
去年國內通報1萬0711名結核病患，疾管署組長黃彥芳表示，以往結核病患的接觸者追蹤都在30歲以下，去年開始擴大為全年齡層，今年估計提供6萬人次免費檢驗，加上2015年的1萬5000人次，預估7萬5000人次檢驗與8000人接受免費治療，可預防800人發病，避免社區傳播。
今天是「世界結核病日」，疾管署響應WHO「聯合終結結核（Unite to End TB）」行動，舉辦「潛伏站出來，齊心終結核」活動，疾管署長周志浩指出，國內於2005至2016年間，結核病例通報數已經下降4成。
(中時)
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