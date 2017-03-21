政院衝數位建設 科技部扮先鋒要帶台灣進數位4.0

行政院公布數位建設內容。（呂雪彗攝）

行政院今天舉行「前瞻基礎建設」計畫記者會，提出數位建設內容，主軸分為五大類，包括資安、寬頻人權、文創新媒體、服務與創新人才，共需投入約460.56億元，預計可帶動約2,380億的民間投資。

科技部長陳良基強調，數位建設最重要的是人才培育，所以會改善國小、高中職的數位學習環境，讓學生從小扎根，不再用舊電腦。因此，在五大類中，以培養創新人才耗費185.3億最多，包括要建置校園智慧網絡、強化數位教學、高中職學校頻寬提升、建構雲端服務及大數據運算平台以及園區智慧機器人創新自造基地。

陳良基說，科技部要扮演「先鋒角色」帶領各部會，科技部做為時代的先驅，要帶領台灣進入數位4.0的智慧生活，已選定「人工智慧」做為下世代發展主軸。陳說，美、韓、日及新加坡等國已經積極布建兆元級網路環境，建構寬頻網路服務的智慧生活場域，台灣雖然大家都使用智慧型手機、看智慧電視，但整個社會還是古老的類比社會，是數位推動很大的問題，必須透過前瞻基礎建設計畫及時跟上。

未來跨部會民生公共物聯網包括建置各項智慧生活服務系統，像是智慧交通、智慧照護及智慧觀光。未來將針對空氣品質的監測、地震預警、防救災及通報、水資源管理等民眾關切議題提供服務。

在文創方面則將致力發展數位文創普及與高畫質服務，政委吳政忠表示，目前文創規模約8千億，推動4年計畫後，預計到2020年，數位文創產值將可破兆元。此外，政府也將全力推動城鄉連網零落差，打造寬頻服務隨手可得的環境，讓全國兆元級(Gbps)接取頻寬涵蓋率達90%。

(工商)