咖啡果小蠹防治講座開放報名 30日東勢開課
台中市政府農業局為永續經營台中市咖啡產業，將於3月30日在東勢區農會果菜市場辦理「咖啡果小蠹防治簡介」全民農業講座；邀請行政院農委會台中區農業改良場助理研究員林大淵授課，介紹咖啡果小蠹防治方式，課程免費，即日起開放報名，歡迎踴躍參加。
農業局長王俊雄表示，台中市咖啡種植面積約45.98公頃，主要種植於和平區、新社區及東勢區，雖然種植面積及產量不高，但在農友努力經營下，積極參加國內各式咖啡評鑑，屢屢獲得佳績。
為讓農友更深入了解咖啡果小蠹的生態習性及危害防治，強化咖啡產業！農業局將於3月30日在東勢區農會果菜市場二樓會議室辦理防治講座，時間自上午9時至12時，全程完成3小時課程者可受頒結訓證明書，報名及更多相關資訊請上網站查詢。
(中時)
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