打造一驛九線 劉興欽漫畫教育館揭牌

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新竹縣內灣「劉興欽漫畫教育館」21日揭牌並將於4月1日起正式開放，縣長邱鏡淳（右）歡迎大家來參觀。（陳育賢攝）

新竹縣內灣「劉興欽漫畫教育館」21日揭牌，縣長邱鏡淳（左）與劉興欽老師一同欣賞館內作品。（陳育賢攝）

為打造一線九驛漫畫夢工場，新竹縣政府繼在台鐵內灣支線竹東站規畫竹東動漫園區後，21日再於內灣站旁的內灣國小內成立「劉興欽漫畫教育館」，並由縣長邱鏡淳主持揭牌儀式，希望藉由漫畫教育館的建置，讓漫畫藝術教育在新竹縣能夠永續推廣。

邱鏡淳指出，昨天揭牌的劉興欽漫畫教育館第1期工程，是由縣府撥補近百萬，利用內灣國小2間教室，規畫建置時空走廊區、漫畫創作區、穿越時空區及人人是漫畫家等4區。

館內展出劉興欽老師作品30幅及10幾件發明，同時還有複刻劉興欽的作畫場域，另外並有影音播放劉興欽的生活紀錄，未來更將邀請國內漫畫家駐點展覽，內灣國小的小小漫畫家也會在此展出作品，活化漫畫教育館。

另，縣長邱鏡淳也極力爭取劉興欽漫畫教育館2期工程，目前已獲教育部重視，補助440萬元規畫，工程包括漫畫迎賓大道、漫畫打卡區、藝術文創新天地區、漫想者空間平台、互動及DIY區及無障礙漫畫電梯等。

邱鏡淳說，縣政府其實在2015年就已補助內灣國小1000萬元進行特色校園修建，劉興欽老師也親自繪製兩面漫畫藝術牆。

校方並於2013年申請特色學校，規畫漫畫樹屋、申請藝術深耕計畫，聘請表演藝術類的藝術家及漫畫家進駐學校，啟發孩子的多元美感。

2015年再加入「教育部國民及教育學前署推動國民中小學特色遊學計畫」，推動偏鄉特色遊學，發展在地特色與課程教學，目前已有30多所來自全國各地的學校以及馬來西亞、波蘭等國家的青少年學生超過1000人次以上到校遊學。

縣府表示，內灣國小劉興欽漫畫教育館昨天揭牌後，4月1日起每周六、日上午9點至下午4點正式開放免費參觀，平日接受20人以上的團體預約參觀，希望遊客到內灣除了欣賞山水風光、品嘗客家美食、體驗鐵道風情外，更能「漫」遊內灣。

(中時)