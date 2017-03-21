CNBLUE新輯 奪下8地iTunes冠軍

CNBLUE迷你7輯《7℃N》拿下8國itunes主流專輯榜冠軍。華納音樂提供

今年即將迎來出道7周年的韓國首席型男樂團CNBLUE，時隔近1年以完整體之姿強勢回歸，發表韓語迷你7輯《7℃N》再傳捷報，截止今天(21)上午韓國時間8時35分，已經分別在台灣、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、泰國，總共8個國家和地區itunes主流專輯榜冠軍，彰顯出CNBLUE在海外的高人氣跟影響力。

回歸前夕，吉他手李宗泫率先參加綜藝節目《蒙面歌王》比賽，變身「魔術方塊」展現深情歌喉，順利晉級第一輪，期間也展現大力男子的氣概，大秀「徒手擊碎核桃」、「單手握碎核桃」的個人技，可惜在第二輪晉級中遺憾落敗，摘下面具時讓所有在場的特別來賓和觀眾完全大吃一驚， 因為沒有特別來賓猜中他是來自偶像團體。摘下面具後，李宗泫則表示:「CNBLUE主唱鄭容和的聲音太好辦識，所以由大家比較認不出來的自己先來參賽。」

平時以咖啡愛好者出名的鄭容和應Naver1 《STARCAST》之邀，繼電影《決戰食神》的「容主廚」大秀廚藝之後再度化身咖啡店的一日店長，從烘培咖啡豆開始細細挖掘咖啡的一切，嘗試用親自烘焙的豆子製作手沖咖啡，拿著剛出爐的濃縮咖啡親手製作個人非常喜愛的冰美式。

平常使用摩卡壺煮咖啡的鄭容和，去年拍攝韓劇《The Package》在法國待了將近兩個月時間，在聖米歇爾山地區也度過一個月，容和說道:「那邊的冰美式不多見，很難買到，拍戲中途返回韓國時就帶著喜歡的咖啡豆，在巴黎直接磨豆、使用摩卡壺煮冰美式。因為和喜歡的咖啡味道最像，是很幸福的回憶。」

象徵CNBLUE出道7年來豐碩成長果實的迷你7輯《7℃N》，滿載CNBLUE成員們這些年來領悟並感受到的情感故事，將相遇、愛情、回憶、現實等多樣主題，以各種不同類型的音樂來表現，融入了專屬於CNBLUE的色彩，展現了迎合時下風行音樂潮流又兼具大眾性流行搖滾樂團的特色。

《7℃N》共收錄6首歌曲，全部是團員鄭容和、李宗泫與李正信親自參與填詞、作曲的自創作品，展現CNBLUE多才多藝的一面。首支單曲〈Between us〉由鄭容和與曾為EXO-CBX、日本組合-嵐、m-flo等打造出人氣歌曲的作曲家Justin Reinstein共同作曲，鄭容和表示: 「主打歌〈Between us〉是複合式料理，與外國作曲家合作、真的很開心寫下的歌曲。」CNBLUE韓語迷你7輯《7℃N》已經全面在台數位上架。

(時報周刊)