台遊客眼中香港Top20美食 在地人打臉：那是騙人的！
一直以來，港式飲食就深受台灣人喜愛，加上地緣關係近，這幾年不少知名港式餐廳更陸續來台展店，吸引眾多老饕排人龍。而日前「香港Yahoo旅遊」就針對台灣旅客進行問卷調查，選出台人眼中最愛香港美食Top 20；不過，這份榜單卻讓不少香港人震驚，還有人直呼，「那是騙人的！」
一名自稱來自香港的網友，日前在批踢踢（PTT）八卦版發文，提到這份台灣人眼中香港Top20美食的榜單，連續強調3次，「那是騙人的！」他表示，進榜的餐廳有一半在香港都是「臭名昭著」。
原PO進一步詳述，像是第7名的翠華，他認為就是高級餐廳的價錢卻是三流味道，「隨便找一間都比它好吃。」另外，第18名的再興燒臘，其也指出味道和普通燒味店沒分別。
另外，網路媒體《香港01》近來刊出一篇評論，一名香港人也針對此份Top20美食榜單發表看法。他提到許多港人皆好奇地問道，「台灣人不是吃慣好嗎？」但自己倒能理解台灣民眾的想法，畢竟「隔壁飯」比較香，不只是台灣遊客，甚至全世界的人都如此。
他接著指出，就好比台灣人同樣也難以理解，為何香港人要排隊去吃阿宗麵線，買春水堂飲料喝；日本人也不懂，為何大家來日本都要去吃一蘭，且還要打卡拍照。而這到底是真的有那麼好吃？或是旅遊書推薦？他認為應該是後者。
「這次臺灣人心中的TOP20，其實大家討論完都是一笑置之。」他指出，反正香港什麼沒有，就是餐廳多；且就是遊客才會去這些地方，拿著旅遊書打卡上傳照片正是其會做的事，認為無需想得太過複雜。
(中時電子報)
文章來源：香港01
文章來源：批踢踢八卦版
文章來源：香港Yahoo旅遊
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