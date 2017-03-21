李永得事件 朱立倫為基層警察加油
(中央社記者林長順新北21日電)客委會主委李永得不滿遭警盤查引起議論。新北市長朱立倫今天指出，台灣需要警察同仁維護治安、確保交通順暢、也很多服務的工作需要警察，要給基層警察同仁加油。
朱立倫今天出席出席新北市國民黨議會黨團書記長暨幹部就職交接典禮，會後受訪時做上述表示。
朱立倫說，其實，大家都有被臨檢的或多或少的經驗，包括他本人在內。他一直認為，基層警察非常辛苦，碰到警察臨檢時，謝謝警察的辛苦，相信一個微笑就可以化解很多的尷尬，然後多給基層警察同仁加油。
他表示，基層警察在執法上面，依照法令的規定，他相信民眾也可以認同，畢竟台灣需要警察同仁來維護治安、需要警察同仁來確保交通順暢、也很多服務的工作需要警察，我們給基層警察同仁加油。1060321
(中央社)
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