國際原能署：北韓濃縮鈾設施倍增
就在北韓核武計畫快速進展令全球緊張日增之際，聯合國的原子能監督單位國際原子能總署（IAEA）警告，北韓的鈾濃縮設施規模，在過去幾年裡增加了1倍。
法新社報導，國際原子能總署（IAEA）署長天野之彌（Yukiya Amano）接受「華爾街日報」（Wall Street Journal）訪問時表示，北韓的核子能力大躍進。
天野之彌在今天刊出的報導裡說：「情況非常糟..已進展到一個新階段」、「所有跡象都指向北韓正取得進展的事實，一如他們所宣稱。」
北韓去年一系列飛彈試射與核試，以及本月稍早他們形容是演練打擊日本美軍基地的4枚飛彈齊射，讓國際警覺北韓軍事野心升高。
北韓上週末還在美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪問東亞之際，測試一款極具威力的新火箭發動機，北韓對擁有配備核彈頭、能打到美國本土的飛彈渴望已久。
天野告訴華爾街日報，平壤近年快速地擴展可供鈾濃縮及生產鈽的設施。天野之彌也對外交解決北韓核武的可能性感到懷疑。（譯者：中央社陳亦偉）1060321
(中央社)
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