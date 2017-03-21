瓜地馬拉爆多起襲警事件 2警喪生
瓜地馬拉當局表示，不同地點今晚陸續爆發襲警事件，造成2名員警喪生，9人受傷。首都瓜地馬拉市數小時前，才平息少年觀護所流血暴動。
根據路透社，當局說，瓜地馬拉市發生7起攻擊派出所和巡邏車事件，西部克薩爾特南戈省（Quetzaltenango）另發生一起攻擊。
瓜地馬拉市警方發言人說，瓜地馬拉市爆發的攻擊事件似乎由「18街幫」（Barrio 18）發起，這是兩大強大敵對幫派之一。警方逮捕7名幫派成員。
被關在瓜地馬拉市東邊的聖荷賽皮努拉（San JosePinula）少年觀護所的18街幫成員昨天暴動，挾持警衛當人質，要求送回最近被轉院的250名其他幫派成員。當局今天救出警衛，約45名涉入暴動的人等候起訴。
社會福利部副部長羅培茲（Vladimir Lopez）說，觀護所理應收容未成年人，不過在56名已知幫派成員當中，39人是成人。（譯者：中央社羅苑韶）1060321
(中央社)
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